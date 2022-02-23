Легендарний український футболіст та колишній наставник збірної Андрій Шевченко відреагував на можливість повномасштабної війни. Він запевнив, що ми сформувалися як нація та закликав до єднання перед небезпекою.

До теми Ми свого не віддамо, – Зінченко відреагував на можливість вторгнення російських військ в Україну

Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні!

– написав Шевченко у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, Британія вимагає від УЄФА перенести фінал ЛЧ з Петербурга через агресію Росії та визнання окупованих територій. Також збірна Польщі не хоче їхати у Москву на матч плей-офф відбору на ЧС-2022.