Харьковский стадион "Металлист" примет товарищеский поединок "сине-желтых" с Бахрейном. Состоится спарринг 23 мая.

Источник: официальный сайт УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения товарищеского матча национальной команды Украины, который состоится в рамках подготовки к Евро-2020.

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С учетом предложения тренерского штаба нашей сборной, Исполком УАФ утвердил харьковский стадион "Металлист" в качестве места проведения поединка с Бахрейном. Он состоится 23 мая 2021 года. Согласно последнему рейтингу ФИФА украинцы занимают 24-ю строчку, а Бахрейн расположился на 97-й позиции.

Стоит заметить, что Харьков принял 9 поединков главной команды страны. "Сине-желтые" 6 раз побеждали, один раз сыграли вничью и дважды уступили. Разница голов в матчах на "Металлисте" 14-4.

Добавим, что после встречи с Бахрейном сборная Украины сыграет с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).