За повідомленням ЗМІ, товариський матч збірної України проти національної команди Північної Ірландії прийме "Дніпро Арена". Поєдинок заплановано на 3 червня.

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Також цю інформацію підтверджує Юрій Сапронов, власник і президент харківського комплексу "Superior Golf&Spa Resort", де базується перед чемпіонатом Європи команда Андрія Шевченка. Також він зазначає, що спаринг з Кіпром, який відбудеться 7 червня, прийме Харків.

Нагадаємо, що УАФ поки офіційно затвердив лише локацію проведення товариської зустрічі із Бахрейном. Вона пройде у Харкові на стадіоні "Металіст" 23 травня.