Успішне завершення останнього туру у групі Е (перемоги Швеції та Іспанії) дозволило українцям кваліфікуватися у наступний етап, як одній з команд, що фінішувала третьою. За регламентом Євро-2020 чотири з шести збірних, які посіли третє місця у групах, виходять в 1/8 фіналу. Серед них знайшлося місце для збірної України.

До теми Україна виходить в 1/8 фіналу Євро-2020: Швеція та Іспанія дарують нам путівку в плей-оф!

Відтак, майже однозначно свій наступний матч на турнірі "синьо-жовті" проведуть у вівторок, 29 червня у шотландському Глазго на стадіоні "Хемпден-Парк". Суперником команди Андрія Шевченка буде збірна Швеції. Початок матчу – о 22:00.

Цікаво, що перший історичний матч на чемпіонатах Європи українці провели якраз проти Швеції. Сталося це на домашньому Євро-2012. Тоді українці перемогли з рахунком 2:1 завдяки дублю Андрія Шевченка.

Однак існує зовсім малоймовірний варіант, при якому опонентом українців у 1/8 фіналу будуть не шведи. У випадку розгромної перемоги Франції над Португалією пізно ввечері у середу або ж аналогічного результату на користь Угорщини в протистоянні з Німеччиною, суперником нашої команди буде переможець групи F. Серед претендентів – Франція, Німеччина або Португалія.

Таблиця з сайту УЄФА

Порядок визначення суперників в 1/8 фіналу зафіксовано у таблиці.