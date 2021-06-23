Підрахунки усіх варіантів та умов, якими жила ці дні уся Україна виявилися не даремними! Результати останнього туру у групі Е повністю задовольнили "синьо-жовтих".

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Іспанія розгромила Словаччину 5:0, а Швеція здолала Польщу 3:2 (при тому, що до 61-ї хвилини шведи перемагали 2:0). Відтак, третьою у цьому квартеті фінішувала Словаччина з 3 очками, як і в України. Однак за різницею голів у нашої команди перевага: 4 – 5 проти 2 – 7. Це означає, що Україна виходить в 1/8 фіналу Євро-2020 і продовжує боротьбу на турнірі.