Юрій Шелепницький вважає, що ставлення дисциплінарних органів до збірної України є упередженим, а технічна поразка – несправедливою.

"Це неправильне рішення. Справа не в тому, що я українець і вболіваю за своїх. Безперечно, мені шкода тренерський штаб і футболістів. Вони провели хорошу роботу і досягнули непоганого результату. Однак це рішення повністю бюрократичне. Можливо, справа у певних політичних моментах", – каже Юрій Григорович в інтерв'ю Збірна24.

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Колишній гравець Буковини, Чорноморця та Трабзонспора вважає, що матч можна було перенести. "Часу достатньо, не бачу в цьому проблеми. Вікно можна однозначно знайти. У футболі спортивний принцип є ключовим, а тут ним просто знехтували. Усі повинні бути в рівних умовах і довести свою силу на полі", – запевняє Шелепницький.

Перший капітан в історії збірної України переконаний, що у схожій ситуації з провідними європейськими командами, рішення було б зовсім іншим. "Жодних сумнівів. Впевнений на 200 відсотків – якби на нашому місці опинилася умовна Німеччина, то поєдинок відбувся б. Знайшли б і місце, і час. Апеляція? Сумніваюся, що нам вдасться відвоювати свої інтереси", – резюмував Шелепницький.

Нагадаємо, що матч Ліги націй між Швейцарією та Україною, який мав відбутися 17 листопада в Люцерні, був скасований через спалах COVID-19 у таборі "синьо-жовтих". 25 листопада стало відомо про те, що Україні зараховано технічну поразку.