Юрий Шелепницкий считает, что отношение дисциплинарных органов к сборной Украины является предвзятым, а техническое поражение – несправедливым.

"Это неправильное решение. Дело не в том, что я украинец и болею за своих. Безусловно, мне жаль тренерский штаб и футболистов. Они провели хорошую работу и достигли неплохого результата. Однако это решение полностью бюрократическое. Возможно, все из-за определенных политических моментов", – говорит Юрий Григорьевич в интервью Сборная24.

Читайте также Украине присудили поражение за матч со Швейцарией: 3 причины, почему это несправедливо

Бывший игрок Буковины, Черноморца и Трабзонспора считает, что матч можно было перенести. "Времени достаточно, не вижу в этом проблемы. Окно можно однозначно найти. В футболе спортивный принцип является ключевым, а тут им просто пренебрегли. Все должны быть в равных условиях и доказать свою силу на поле", – уверяет Шелепницкий.

Первый капитан в истории сборной Украины убежден, что в похожей ситуации с ведущими европейскими командами, решение было бы совсем другим. "Никаких сомнений. Уверен на 200 процентов – если бы на нашем месте оказалась условная Германия, то поединок состоялся бы. Нашли бы и место, и время. Апелляция? Сомневаюсь, что нам удастся отвоевать свои интересы", – резюмировал Шелепницкий.

Напомним, что матч Лиги наций между Швейцарией и Украиной, который должен был состояться 17 ноября в Люцерне, был отменен из-за вспышки COVID-19 в лагере "сине-желтых". 25 ноября стало известно о том, что Украине засчитано техническое поражение.