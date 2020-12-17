Лиссабонский гранд не будет делать попыток подписать форварда Гента Романа Яремчука.

Ранее СМИ сообщали, что Спортинг серьезно нацелился на нападающего Гента и сборной Украины Романа Яремчука. Как утверждает Record, "львы" не будут покупать украинского голеадора.

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Лиссабонцам действительно предлагали рассмотреть кадидатуру Яремчука, но в клубе не поддержали интерес. Впрочем, поисков форварда Спортинг на этом не прекращает.

Яремчук в текущем сезоне провел в футболке Гента 19 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 11 миллионов евро, а его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 2023 года.