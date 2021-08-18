Фахівець розуміє, що майбутні 5 матчів у кваліфікації на ЧС-2022 – це неначе фінали, помилка бодай в одній грі може перекреслити увесь шлях. Перше випробування Петракова чекають вже на початку вересня.

До теми Петраков – головний тренер збірної України: нічне призначення та тимчасовий статус

Призначення в збірну у такий відповідальний момент не пройшло непоміченим – тренер вже відчуває на собі увесь тиск вболівальників головної команди країни.

Як я зараз сприймаю момент початку роботи з національною командою? Сплю погано, по дві-три години, прокидаюсь... Важко. Прийняв таке непросте рішення... Але я вмію тримати удар,

– сказав Петраков.

Фахівець вже довикликав у команду двох гравців – захисника Славії Тараса Качарабу та нападника Шахтаря Данила Сікана. Також у резервний список він додав Сергія Булецу з луганської Зорі.

Зараз в активі збірної України 3 очки, 1 та 4 вересня "жовто-сині" зіграють проти Казахстану та Франції. 9 жовтня Україна знову зіграє з Фінляндією, а 12 жовтня та 16 листопада поміряється силами з Боснією та Герцеговиною.