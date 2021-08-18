Специалист понимает, что будущие 5 матчей в квалификации на ЧМ-2022 – это как финалы, ошибка хотя бы в одной игре может перечеркнуть весь путь. Первое испытания Петракова ждут уже в начале сентября.

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Назначение в сборную в такой ответственный момент не прошло незамеченным – тренер уже ощущает на себе все давление болельщиков главной команды страны.

Как я сейчас воспринимаю момент начала работы с национальной командой? Сплю плохо, по два-3 часа, просыпаюсь... тяжело. Принял такое непростое решение... Но я умею держать удар,

– сказал Петраков.

Специалист уже довызвал в команду двух игроков – защитника Славии Тараса Качарабу и нападающего Шахтера Даниила Сикана. Также в резервный список он добавил Сергея Булецу из луганской Зари.

Сейчас в активе сборной Украины 3 очка, 1 и 4 сентября "желто-синие" сыграют против Казахстана и Франции. 9 октября Украина снова сыграет с Финляндией, а 12 октября и 16 ноября померится силами с Боснией и Герцеговиной.