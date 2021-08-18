УАФ до останнього очікувала щасливого завершення переговорів Сергія Реброва з Аль-Айном. Як і очікувалося, еміратський клуб перед самим стартом сезону не захотів залишатися без кваліфікованого тренера, тому розірвання контракту не відбулося.

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Відтак, місце головного тренера збірної України зайняв Олександр Петраков. Його призначення відбулося вночі, адже виконком очікував результатів переговорів Реброва з босами Аль-Айна.

Повідомляється, що Петраков буде виконуючим обов'язки головного тренера, початковий термін його роботи – кваліфікація на ЧС-2022.

Відтак, Петраков, який все життя мріяв очолити збірну, працюватиме з головною командою, а УАФ завдяки проміжному рішенню відклала очікування Реброва на невизначений термін. Якщо кваліфікація на ЧС-2022 буде провалена, то функціонери знайдуть причину у пізньому призначенні та недосвідченості Петракова.

Нагадаємо, 1 та 4 вересня Україна зіграє проти Казахстану та Франції у рамках кваліфікації на Мундіаль в Катарі.