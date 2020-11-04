Вспышка COVID-19 в "Генте" – Пластун сдал повторный тест
По результатам тестирования на коронавирус в расположении бельгийского "Гента", за который выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, обнаружено несколько положительных тестов.
Как сообщалось ранее, украинский защитник Игорь Пластун получил положительный результат теста на COVID-19 и самоизолировался. Кроме нашего защитника, 1 ноября заболевание было обнаружено у еще двух его партнеров: Андреаса Ханче-Ольсена и Джордана Ботаки.
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Однако по результатам очередных тестов коронавирус у всех трех не подтвердился. Зато положительные тесты получили главный тренер "Гента" Вим Де Деккер, тренер вратарей Фрэнки Вандендриссхе, а также два футболиста: защитник Мишель Нгаду-Нгаджи и голкипер Дэви Руф.
Стоит заметить, что в четверг, 5 ноября, бельгийцы сыграют в Лиге Европы против сербской "Црвены Звезды".
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