Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко відновився від пошкодження та тренується разом з усією командою під наглядом Джан П'єро Гасперіні.

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Руслан Маліновський, який нещодавно переніс операцію з видалення грижі, різом з новачком команди Джузеппе Пеццеллою і Ремо Фройлером пройшли індивідуальні тести.

Зазначимо, що перший тур Серія А відбудеться 21 серпня. Маліновський має встигнути повернутися в основну обойму бергамасків, а Коваленко, скоріш за все, вже найближчим часом вирушить в оренду, де проведе сезон 2021/22.