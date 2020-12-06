Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поспособствовал победе Брюгге над Сент-Трюйденом, в футболке которого выступает Александр Филиппов.

В 15-м туре чемпионата Бельгии Брюгге принимал Сент-Трюйден. Украинский защитник Эдуард Соболь провел в футболке хозяев весь матч и помог команде одержать минимальную победу – 1:0.

Кстати: Зубков приносит победу Ференцварошу – команда украинца лидирует

Форвард Сент-Трюйдена Александр Филиппов вышел на поле на 76-й минуте, однако не смог спасти свою команду от поражения.

Таким образом, Брюгге набрал 30 очков и возглавил турнирную таблицу. Впрочем, в разница от ближайших преследователей составляет лишь 2 зачетных пункта, плюс у них игра в запасе. Поэтому команде Соболя придется приложить немало усилий для заветного чемпионства.

Напомним, что Соболь недавно преодолел коронавирус, который подхватил в лагере национальной сборной.