Захисник національної збірної України Едуард Соболь долучився до важливої перемоги своєї команди. "Брюгге" зуміло розгромити суперника на виїзді.

"Брюгге" Едуарда Соболя гостював у Остенде і виборов непрості три пункти. Українець вийшов у стартовому складі і традиційно провів на полі весь поєдинок, пише 24 канал.

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Асист Соболя

До перерви команди обмінялися забитими голами. Нічийний рахунок зберігався до 81-ї хвилини – Соболь зіграв першим на підборі після подачі кутового і залишив м"яч партнеру. Крепін Діатта потужним ударом відправив снаряд у сітку. А на останній хвилині зустрічі гості забили втретє – 3:1.

Після дванадцятого ігрового дня "Брюгге" лідирує у турнірній таблиці бельгійського чемпіонату з 23 очками. Аналогічний показник у "Шарлеруа", щоправда, конкурент команди Соболя має на гру менше.

Едуард Соболь вже другий сезон проводить у складі чинного чемпіона Бельгії в оренді із донецького “Шахтаря”. За цей час захисник провів 50 матчів та зробив шість результативних передач.

Асист Соболя дивіться відео