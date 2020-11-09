Соболь асистує, "Брюгге" підіймається на вершину: відео
Захисник національної збірної України Едуард Соболь долучився до важливої перемоги своєї команди. "Брюгге" зуміло розгромити суперника на виїзді.
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Асист Соболя
До перерви команди обмінялися забитими голами. Нічийний рахунок зберігався до 81-ї хвилини – Соболь зіграв першим на підборі після подачі кутового і залишив м"яч партнеру. Крепін Діатта потужним ударом відправив снаряд у сітку. А на останній хвилині зустрічі гості забили втретє – 3:1.
Після дванадцятого ігрового дня "Брюгге" лідирує у турнірній таблиці бельгійського чемпіонату з 23 очками. Аналогічний показник у "Шарлеруа", щоправда, конкурент команди Соболя має на гру менше.
Едуард Соболь вже другий сезон проводить у складі чинного чемпіона Бельгії в оренді із донецького “Шахтаря”. За цей час захисник провів 50 матчів та зробив шість результативних передач.
Асист Соболя дивіться відео
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