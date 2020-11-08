Форвард "Гента" та збірної України Роман Яремчук відзначився голом у матчі 12-го туру чемпіонату Бельгії проти "Андерлехта" – 1:1.

Лише один з трійки українських легіонерів "Гента" вийшов на поле в стартовому складі "буйволів" в домашньому поєдинку 12-го туру чемпіонату Бельгії проти "Андерлехта". Про це пише 24 канал.

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Матч почав Роман Яремчук, Роман Безус залишився в запасі і з'явився на 46-й хвилині, а Ігор Пластун не потрапив в заявку, так само як і півзахисник "Андерлехта" Богдан Михайличенко.

Яремчук заробив жовту картку на 61-й хвилині, а на 89-й зумів забити м'яч ударом головою і зрівняти рахунок в матчі – 1:1.

Після цієї нічиєї "Гент" набрав 13 очок і розташовується на 12-му місці в турнірній таблиці бельгійської першості.

Яремчук вже третій поєдинок поспіль не йде без результативної дії, всього за сезон у нього 15 матчів, 8 голів та 3 асисти.

Відео голу Яремчука