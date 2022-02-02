Марлос готов помогать новой команде на любой позиции. Стать вариативным на футбольном поле ему помог Андрей Шевченко.

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Как рассказал футболист, именно украинский специалист помог ему сконцентрироваться на развитии своего качества, а не усовершенствовании игры на определенной позиции.

Мне очень нравится вспоминать то, что однажды сказал мне тренер Андрей Шевченко. Он сказал мне, что когда у игрока есть качество, то у него нет позиции. Эти слова сильно задели меня и помогли развиваться в моей карьере,

– рассказал Марлос.

Напомним, под руководством Андрея Шевченко Марлос провел 27 матчей за сборную Украины. На его счету 1 гол в желто-синей футболке.

Контракт Марлоса с Шахтером завершился этой зимой. Футболист принял решение не продолжать сотрудничество с "горняками" и вернуться в родную Бразилию.