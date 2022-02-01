На думку Ігоря Циганика, не надто яскравий період в Дженоа не має жодного впливу на майбутнє Шевченка. Футбольна спільнота розуміє, що з тими гравцями, які були у його розпорядженні, український фахівець не мав жодного шансу.

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Журналіст переконаний, що скоро до Шевченка будуть надходити нові цікаві пропозиції працевлаштування, і сигнал від збірної Польщі – чудове цьому підтвердження.

Коли клуб закопують кілька років, то відкопати за 2 тижні неможливо. Тому думаю, що у Шевченка будуть дуже хороші пропозиції в Італії, можливо, в інших країнах. Прогнозую, що у нього безхмарне тренерське майбутнє,

– сказав Циганик.

Нагадаємо, Шевченко досі перебуває на контракті з Дженоа, який чинний до літа 2024 року. Клуб не хоче звільняти українця, щоб уникнути виплати компенсації за дострокове розірвання договору.