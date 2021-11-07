Незважаючи на те, що матч закінчився розгромом господарів, у першому таймі саме Пардубіце володіло перевагою. На 29-й хвилині після подачі кутового у своєму штрафному майданчику рукою зіграв Тарас Качараба.

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Рефері кілька хвилин ухвалював рішення, проте після перегляду VAR все ж відважився призначити одинадцятиметровий. Проте 37-річна легенда Пардубіце Ян Єрабек пенальті не реалізував.

Гра рукою від Качараби / скрін з трансляції

Зате по перерві гостей було не зупинити (варто відзначити і жахливу гру оборони Пардубіце). Дублі Крменчіка та Лінгра, а також влучний удар Екпая принесли Славії впевнену перемогу, яка дозволила празькій команді зберегти лідерство. У Славії 35 очок після 14 поєдинків. Вікторія, яка йде другою, має 34 пункти.

Огляд матчу

Чемпіонат Чехії, 14 тур

Пардубіце – Славія 0:5

Голи: Крменчік, 58, 63, Лінгр, 64, 75, Екпай, 80.