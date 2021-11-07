Клубна кар'єра Шевченка-тренера офіційно розпочалася. Фахівець буде намагатися врятувати ситуацію в Дженоа, який опинився перед зоною вильоту.

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Контракт Шевченка з генуезцями розрахований до 30 червня 2024 року. Його зарплата складе 1,8 мільйона євро на рік плюс бонуси.

Власники клубу "777 Partners" розглядають Шевченка як центральну фігуру трансформацій клубу.

Перший матч у новій ролі Шевченко проведе 21 листопада – Дженоа зіграє проти Роми, яку очолює Жозе Моурінью.