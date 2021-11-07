Несмотря на то, что матч закончился разгромом хозяев, в первом тайме Пардубице владело преимуществом. На 29-й минуте после подачи углового в своей штрафной рукой сыграл Тарас Качараба.

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Рефери несколько минут принимал решение, однако после пересмотра VAR все же отважился назначить одиннадцатиметровый. Однако 37-летняя легенда Пардубице Ян Ерабек пенальти не реализовал.

Игра рукой от Качарабы / скрин из трансляции

Зато после перерыва гостей было не остановить (следует отметить и ужасную игру обороны Пардубице). Дубли Крменчика и Лингра, а также точный удар Экпая принесли Славии уверенную победу, позволившую пражской команде сохранить лидерство. У Славии 35 очков после 14 поединков. У Виктории, идущей второй, 34 пункта.

Обзор матча

Чемпионат Чехии, 14 тур

Пардубице – Славия 0:5

Голы: Крменчик, 58, 63, Лингр, 64, 75, Экпай, 80.