Ще до 15-й хвилини Славія примудрилася двічі пропустити. Безпосередньої вини Качараби у голах немає, проте загалом увесь захист пражан зіграв недбало.

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Оговтатися столична команда змогла лише по перерві. З інтервалом менше ніж у 10 хвилин Славія перевернула гру і відзначилася двома голами.

Після 11 зіграних поєдинків команда Тараса Качараби йде четвертою з 26 очками, маючи гру у запасі.

Огляд матчу

Чемпіонат Чехії, 12 тур

Чеське Будейовіце – Славія 2:2

Голи: Бранднер, 10, Гавел, 14 – Олаїнка (з пенальті), 52, Дорлі, 59.