В суботу Мехелен та Зюлте-Варегем видали епічний початок матчу. Менш ніж за 20 хвилин команди оформили чотири голи. Щоправда, потім більше не забивали. Мар'ян Швед вийшов на заміну у складі господарів на 70-й хвилині, та знову залишив поле без результативних дій.

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У неділю Едуард Соболь з'явився у старті Брюгге і провів на полі 56 хвилин у битві з Антверпеном. Протистояння команд, що перебувають серед лідерів Ліги Жупіле, запам'яталося нервовою кінцівкою з двома вилученнями.

Соболь у грі з Антверпеном / фото Getty Images

Усі 90 хвилин за Гент відіграв Роман Безус. Українець допоміг перемогти Генк на виїзді і відзначився голом – Роман реалізував пенальті.

Найбільш пізній матч туру між Левеном та Сент-Трюйденом (4:1) також не минув без участі українця. Щоправда, Микола Кухаревич вступив у гру лише на 90+1 хвилині у складі господарів.

Також варто додати, що Богдан Михайліченко з лави запасних спостерігав за перемогою Андерлехта у двобої з Беєрсхотом (4:2).

Чемпіонат Бельгії, 12-й тур

Мехелен – Зюлте-Варегем 2:2

Голи: Кейперс, 5, Волш, 7 – Гано, 10, Сіссако, 16.

Антверпен – Брюгге 1:1

Голи: Енгельс, 35 – Ванакен, 45+2

Генк – Гент 0:3

Голи: Самуаз, 43, Безус, 60 (пен), Тіссудалі, 79.

Левен – Сент-Трюйден 4:1

Голи: Каба, 60, 78 (з пенальті), Схрейверс, 67, Мертенс, 82 – Лавале, 63.