"Слава Україні" та "Героям слава" стали офіційними гаслами збірної України: як відреагує УЄФА

Виконком УАФ одноголосно затвердив футбольні символи України. Серед них є гасло "Героям слава", яке УЄФА наказав забрати з форми "жовто-синіх" на Євро-2020.

Президент УАФ Андрій Павелко виніс на Виконком пропозицію затвердити футбольні символи України. Усі 45 членів Виконкому проголосували "за".

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Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з Тризубом в центрі. Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні" і "Героям слава".

Нагадаємо, ці гасла присутні на новій формі національної команди. УЄФА спочатку погодив їх, але згодом через скарги Росії наказав забрати гасло "Героям слава" через "політичний контекст".

Тепер, коли гасло стало офіційним символом збірної України, УЄФА доведеться переглянути своє рішення. Регламент УЄФА дозволяє використання національних футбольних символів, тож після набуття офіційного статусу гасла "Слава Україні" і "Героям слава" підпадають під усі правила.