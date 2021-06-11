Президент УАФ Андрей Павелко вынес на Исполком предложение утвердить футбольные символы Украины. Все 45 членов исполкома проголосовали "за".

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Теперь, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре. Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава".

Напомним, эти лозунги присутствовали на новой форме национальной команды. УЕФА сначала согласовал их, но впоследствии из-за жалоб России приказал убрать лозунг "Героям слава" из-за "политического контекста".

Теперь, когда лозунг стал официальным символом сборной Украины, УЕФА придется пересмотреть свое решение. Регламент УЕФА позволяет использование национальных футбольных символов, поэтому после приобретения официального статуса лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" подпадают под все правила.