На думку Шевченка, кадрові втрати не впливають на клас Нідерландів, тому тренер вимагатиме від підопічних чіткого дотримання вказівок та повної концентрації.

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У нідерландців достатньо класних воротарів. Не думаю, що це їхня слабка позиція. Я взагалі вважаю, що в них немає слабких позицій. У цієї команди є не тільки Депай, але й низка футболістів, до яких ми дуже серйозно поставимося. Індивідуально із жодним виконавцем грати ми не будемо. У нас є чітка конструкція гри, якої ми завжди дотримуємося, – запевнив Шевченко.

Нагадаємо, матч групового етапу Євро-2020 Нідерланди – Україна відбудеться 13 червня. Суперник "жовто-синіх" не зможе розраховувати на трьох гравців основи – голкіпера Сіллессена, захисника ван Дейка і хавбека ван де Беека.