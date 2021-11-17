Освистали появу українського прапора: відео ганебної поведінки фанатів збірної Боснії

Україна впевнено перемогла Боснію і Герцеговину та завоювала право продовжити боротьбу за путівки на чемпіонат світу. На трибунах у Сараєво у команди Петракова була солідна підтримка. Попри це, на стадіоні трапився неприємний інцидент.

На трибунах було спекотно ще до початку матчу. Українські фанати вивісили національний прапор, що не сподобалося боснійцям.

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Представники угруповання BHFanaticos намагалися прорватися на наш сектор. На щастя, в інцидент швидко втрутилася поліція та не дала агресивним господарям прорватись до наших вболівальників.

– одне з основних та найбільших фанатських угруповань у Боснії і Герцеговині. Кількість його членів сягає 1000 осіб.

Збірна України не підвела своїх вболівальників та показала Боснії, хто сильніший на футбольному полі. Перемога 2:0 і вихід у плей-офф відбору на ЧС-2022 в Катарі.

Боснійці освистали український прапор на трибунах: відео