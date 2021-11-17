На трибунах было жарко еще до начала матча. Украинские фанаты вывесили национальный прапор, что не понравилось боснийцам.

Кстати Было много брака, – Степаненко рассказал, почему кричал на Зинченко и Малиновского

Представители группировки BHFanaticos пытались прорваться на наш сектор. К счастью, в инцидент быстро вмешалась полиция и не дала агрессивным хозяевам прорваться к нашим болельщикам.

BHFanaticos – одна из основных и крупнейших фанатских группировок в Боснии и Герцеговине. Число его членов достигает 1000 человек.

Сборная Украины не подвела своих болельщиков и показала Боснии, кто сильнее на футбольном поле. Победа 2:0 и выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

Боснийцы освистали украинский флаг: видео