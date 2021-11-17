На трибунах було спекотно ще до початку матчу. Українські фанати вивісили національний прапор, що не сподобалося боснійцям.

До речі Було багато браку, – Степаненко розповів, чому кричав на Зінченка та Маліновського

Представники угруповання BHFanaticos намагалися прорватися на наш сектор. На щастя, в інцидент швидко втрутилася поліція та не дала агресивним господарям прорватись до наших вболівальників.

BHFanaticos – одне з основних та найбільших фанатських угруповань у Боснії і Герцеговині. Кількість його членів сягає 1000 осіб.

Збірна України не підвела своїх вболівальників та показала Боснії, хто сильніший на футбольному полі. Перемога 2:0 і вихід у плей-офф відбору на ЧС-2022 в Катарі.