Україні вдалося завоювати боротьбу за продовження путівок на ЧС-2022 завдяки голам Зінченка та Довбика. Втім, у вчорашньому поєдинку у нашої команди виходило далеко не все.

Цікаво Україна у плей-оф: можливі суперники за вихід на ЧС-2022 та дата жеребкування

Через нервовість у деяких епізодів комунікація на полі проходила на підвищених тонах. Зокрема, досвідчений Тарас Степаненко в одному з епізодів щось надто активно пояснював Зінченку та Маліновському.

Дуже переживали – на досвідчених гравців у таких матчах лягає особлива відповідальність. Що ж до підказок – ми занадто широко грали, було багато браку. Я намагався сказати Маліновському й Зінченку, аби заходили більше всередину та контролювали м’яч,

– розповів хавбек.

Нагадаємо, жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022 відбудеться 26 листопада. Матчі відбудуться у березні. Півфінал та фінал буде складатися з однієї гри.



