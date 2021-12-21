Сьогодні, 21 грудня, Дженоа проведе останній матч у 2021 році. Суперником "грифонів" буде Аталанта Руслана Маліновського.

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Андрій Шевченко переконаний, що його команді вдасться дати бій бергамаскам. Зараз гравцям не вистачає впевненості у своїх силах, але завдяки маленьким перемогам футболісти мають навчитися проявляти свій менталітет.

Ситуація в таблиці, на мою думку, не така вже й погана – багато команд поруч. Тож ми маємо бути готовими до другого кола. Але, звісно, треба закінчити рік, намагаючись продемонструвати максимум,

– сказав Шевченко.

Дженоа після 18 турів має в активі лише 10 очок та перебуває на 18 місці. Від Спеції, яка перебуває поза зоною вильоту, команду Шевченка відділяє 3 залікові пункти.