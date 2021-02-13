Українець провів на полі весь поєдинок, а його команда здобула рекордну 16-ту перемогу поспіль у всіх турнірах.

Джерело: 24 канал

Один з найбільш небезпечних моментів Тоттенхема стався вже на початку зустрічі – Гаррі Кейн взявся виконувати штрафний з комфортної позиції. Удар лідера лондонців прийняв на себе каркас воріт.

До теми Зінченко втратив зіркового конкурента

Проте рахунок відкрили господарі. Зінченко на лівому фланзі відпасував на Габріеля Жезуса, а той віддав на хід Ілкаю Гюндогану. Німець проривався до воріт, однак зустрівся з ногою П'єр-Еміля Хейб'єрга – пенальті. Здавалося, Уго Льоріс парирує удар Родрі з позначки, втім м'яч таки опинився у сітці.

Ще до перерви Габріель Жезус міг збільшувати перевагу – з вигідної позиції бразилець пробив занадто сильно і м'яч облизав поперечку.

Другий тайм розпочався з гола Гюндогана, який отримав пас від Рахіма Стерлінга і потужно пробив. А на 66-й хвилині Едерсон запустив лонгбол через усе поле на Гюндогана, той хитнув Давінсона Санчеса і пробив повз Льоріса – 3:0.

Як і вся команда, Олександр Зінченко провів якісний матч. WhoScored оцінив українця високим балом 7,83 (четвертий результат у команді). Сашко здійснив 125 дотиків до м'яча і це найбільша кількість серед усіх футболістів на полі. Також у Зінченка найбільша кількість передач (107) і один з найкращих відсотків точності (93,5%).

Манчестер Сіті залишається лідером АПЛ з 53 очками і комфортною перевагою над Лестером, який йде другим – 7 пунктів і гра у запасі.

Чемпіонат Англії, 24 тур

Манчестер Сіті – Тоттенхем 3:0

Голи: Родрі, 23 (пен.), Гюндоган, 50, 66.