Украинец провел на поле весь поединок, а его команда одержала рекордную 16-ю победу кряду во всех турнирах.

Источник: 24 канал

Один из самых опасных моментов Тоттенхэма произошел уже в начале встречи – Гарри Кейн взялся исполнять штрафной с комфортной позиции. Удар лидера лондонцев принял на себя каркас ворот.

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Однако счет открыли хозяева. Зинченко на левом фланге отпасовал на Габриэля Жезуса, а тот отдал на ход Илкаю Гюндогану. Немец прорывался к воротам, однако встретился с ногой Пьер-Эмиля Хейбьерга – пенальти. Казалось, Уго Льорис парирует удар Родри с отметки, но мяч таки оказался в сетке.

Еще до перерыва Габриэль Жезус мог увеличивать преимущество – из выгодной позиции бразилец пробил слишком сильно и мяч облизал перекладину.

Второй тайм начался с гола Гюндогана, который получил пас от Рахима Стерлинга и мощно пробил. А на 66-й минуте Эдерсон запустил лонгбол через все поле на Гюндогана, тот качнул Давинсона Санчеса и пробил мимо Льориса – 3:0.

Как и вся команда, Александр Зинченко провел качественный матч. WhoScored оценил украинца высоким баллом 7,83 (четвертый результат в команде). Саша совершил 125 касаний до мяча и это наибольшее количество среди всех футболистов на поле. Также у Зинченко самое большое количество передач (107) и один из лучших процентов точности (93,5%).

Манчестер Сити остается лидером АПЛ с 53 очками и комфортным преимуществом над Лестером, который идет вторым – 7 пунктов и игра в запасе.

Чемпионат Англии, 24 тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:0

Голы: Родри, 23 (пен.), Гюндоган, 50, 66.