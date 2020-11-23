Украинская ассоциация футбола объявляет символическую сборную по футболу, участие в формировании которой может каждый желающий.

Болельщиков просят присоединиться к формированию символической сборной Украины всех времен. Соответствующий конкурс организовала УАФ на своей странице в Facebook. Ярмоленко может сыграть против Манчестер Юнайтед: известна дата возвращения украинском на поле На данный момент фанаты сборной уже отобрали 6 игроков. Приобщиться к конкурсу можно по ссылке.