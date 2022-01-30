Ганза, яка виступає у Другій німецькій Бундеслізі, хоче бачити у своїх рядах молодого нападника Шахтаря Данила Сікана. Клуби вже ведуть перемовини про перехід 20-річного гравця.

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Повідомляється, що мова йде лише про оренду. Базель теж хотів орендувати Сікана, але з правом викупу. Така опція у договорі не задовольнила донецький клуб.

Ганза після 20 турів перебуває на 14 місці у турнірній таблиці. Відповідно, українець зможе гарантовано отримати ігрову практику, адже команда ні на що не претендує.

У поточному сезоні Сікан взяв участь у 14 матчах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Також він встиг дебютувати за національну збірну та забити гол у ворота Казахстану в матчі групового етапу відбору на ЧС-2022.