У середині першого тайму Бенфіка відкрила рахунок. Алекс Грімальдо відпасував на Евертона, а той потужно пробив під поперечку.

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Проте у другому таймі Спортінгу вдалося перевернути усе з ніг на голову. Спершу Гонсало Інасіу відновив паритет після передачі Пабло Сарабії, а через півгодини забив вже сам Сарабія і приніс своїй команді трофей.

Яремчук з партнерами святкує взяття воріт / фото Getty Images

Вже у середу Бенфіка проведе черговий матч проти Жіл Вісенте в рамках чемпіонату Португалії. Там, до речі, "орли" та Спортінг також ведуть відчайдушну боротьбу. Команда Яремчука йде третьою, "леви" – другі.

Фінал Кубку португальської ліги

Бенфіка – Спортінг 1:2

Голи: Евертон, 22 – Інасіу, 49, Сарабія, 78.