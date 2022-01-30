Ганза, выступающая во Второй немецкой Бундеслиге, хочет видеть в своих рядах молодого нападающего Шахтера Даниила Сикана. Клубы уже ведут переговоры о переходе 20-летнего игрока.

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Сообщается, что речь идет только об аренде. Базель тоже хотел арендовать Сикана, но с правом выкупа. Такая опция в договоре не удовлетворила донецкий клуб.

Ганза после 20 туров находится на 14-м месте в турнирной таблице. Соответственно украинец сможет гарантированно получить игровую практику, ведь команда ни на что не претендует.

В текущем сезоне Сикан принял участие в 14 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также он успел дебютировать за сборную и забить гол в ворота Казахстана в матче группового этапа отбора на ЧМ-2022.