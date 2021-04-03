Хавбек Динамо та збірної України Сергій Сидорчук поділився враженнями від матчів національної команди у кваліфікації ЧС-2022.

На думку Сидорчука, збірна України показала хороший футбол, але для позитивного результату цього замало.

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"Не можу сказати, що ігри збірної вийшли поганими за якістю, просто не було результату, на який ми розраховували. У матчі з Казахстаном ми створили багато моментів і повинні були закривати гру ще в першому таймі. Сама гра є, видно її малюнок, але реалізація в таких іграх багато що вирішує", – сказав хавбек.

Також капітан Динамо запевнив, що нова ігрова схема не викликала проблем, але було занадто мало часу, щоб налагодити ігрові зв'язки.

"Ігрова модель трохи різниться, але для нас це не повинно бути проблемою. Єдина складність полягає в тому, що у національної команди вся підготовка трохи зім'ята, адже збір триває лише десять днів. Мало часу для того, щоб награвати цю систему.

Хоча мені все було зрозуміло, адже ми грали за такої схеми – з трьома центральними захисниками – в Динамо за керівництва Сергія Реброва. Зрозуміло, що в грі з Францією більший акцент робився саме на оборону, потрібно було грати компактніше. І ця тактика дала свої плоди. Та й з Фінляндією, якби ми досягли позитивного результату, втримали переможний рахунок, ніхто би не критикував її", – додав футболіст.

Нагадаємо, проти Франції, Фінляндії та Казахстану підопічні Шевченка здобули однаковий результат – 1:1.