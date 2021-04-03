Хавбек Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от матчей национальной команды в квалификации ЧМ-2022.

По мнению Сидорчука, сборная Украины показала хороший футбол, но для положительного результата этого мало.

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"Не могу сказать, что игры сборной вышли плохими по качеству, просто не было результата, на который мы рассчитывали. В матче с Казахстаном мы создали много моментов и должны были закрывать игру еще в первом тайме. Сама игра есть, видно ее рисунок, но реализация в таких играх многое решает", – сказал хавбек.

Также капитан Динамо заверил, что новая игровая схема не вызвала проблем, но было слишком мало времени, чтобы наладить игровые связи.

"Игровая модель немного отличается, но для нас это не должно быть проблемой. Единственная сложность заключается в том, что у национальной команды вся подготовка немного смята, ведь сбор длится всего десять дней. Мало времени для того, чтобы наигрывать эту систему.

Хотя мне все было понятно, ведь мы играли при такой схеме – с тремя центральными защитниками – в Динамо при руководстве Сергея Реброва. Понятно, что в игре с Францией больший акцент делался именно на оборону, нужно было играть компактнее. И эта тактика дала свои плоды. И с Финляндией, если бы мы добились положительного результата, удержали победный счет, никто бы не критиковал ее", –добавил футболист.

Напомним, против Франции, Финляндии и Казахстана подопечные Шевченко одержали одинаковый результат – 1:1.