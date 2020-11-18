Главный санитарный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл прокомментировал свое решение запретить проведение матча 6-го тура Лиги Наций между сборными Швейцарии и Украины.

"Нет никаких сомнений, что все игроки сборной Украины соблюдали правила безопасности. Но мы знаем, что раньше в этой команде были случаи заражения, поэтому настаивали на повторном тестировании. Если бы результаты были отрицательные, мы бы позволили проводить матч. Но, к сожалению, этого не произошло.

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Девять больных за короткий период времени – это очень много, хотя протокол безопасности и был соблюден. В первую очередь, это было сделано для того, чтобы избежать распространения инфекции в команде и возможного заражения соперника. Уверяю вас, если бы подобное произошло и со сборной Швейцарии, мы бы тоже отменили эту встречу", – сказал специалист в комментарии Футбол News.

Напомним, что из-за запрета местных властей УЕФА решил вообще отменить матч Швейцария –Украина. Но украинская делегация настаивает на проведении поединка сегодня, 18 ноября, поскольку в расположении команды есть как минимум 13 здоровых игроков, как того требует регламент.