В УЄФА офіційно призначили бригаду арбітрів на матч заключного туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України. Гра відбудеться у вівторок, 17 листопада.

На поєдинку Швейцарія – Україна працюватиме суддівська бригада із Греції. Про це повідомляє УАФ. Це важливо Хто зможе зіграти проти Німеччини: склад збірної України Головним арбітром виступить 41-річний Тасос Сідіропулос. На лініях йому допомагатимуть Поліхроніс Костарас та Лазарос Дімітріадіс. Четвертий арбітр – Васіліс Фотіас. До уваги. Матч Швейцарія – Україна відбудеться 17 листопада в Люцерні. Початок гри о 21:45. Сідіропулос та українські команди Тасос Сідіропулос обслуговував сім матчів за участю українських команд: Груповий етап Ліги Європи-2013/14 "Динамо" – "Генк" (0:1)

груповий етап Ліги чемпіонів-2017/18 "Шахтар" – "Феєноорд" (3:1)

груповий етап Ліги чемпіонів-2015/16 "Мальме" – "Шахтар" (1:0)

груповий етап Ліги чемпіонів-2014/15 "Атлетік" Більбао – "Шахтар" 2014 (0:0)

1/16 фіналу Ліги Європи-2013/14 "Вікторія" Плзень – "Шахтар" (1:1)

Ліга націй-2018 Україна – Словаччина (1:0)

груповий етап Євро-2013 U-17 Україна – Хорватія (1:2).