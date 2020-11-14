Швейцарія – Україна: в УЄФА призначили арбітра матчу
В УЄФА офіційно призначили бригаду арбітрів на матч заключного туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України. Гра відбудеться у вівторок, 17 листопада.
На поєдинку Швейцарія – Україна працюватиме суддівська бригада із Греції. Про це повідомляє УАФ.
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Головним арбітром виступить 41-річний Тасос Сідіропулос.
На лініях йому допомагатимуть Поліхроніс Костарас та Лазарос Дімітріадіс. Четвертий арбітр – Васіліс Фотіас.
Сідіропулос та українські команди
Тасос Сідіропулос обслуговував сім матчів за участю українських команд:
- Груповий етап Ліги Європи-2013/14 "Динамо" – "Генк" (0:1)
- груповий етап Ліги чемпіонів-2017/18 "Шахтар" – "Феєноорд" (3:1)
- груповий етап Ліги чемпіонів-2015/16 "Мальме" – "Шахтар" (1:0)
- груповий етап Ліги чемпіонів-2014/15 "Атлетік" Більбао – "Шахтар" 2014 (0:0)
- 1/16 фіналу Ліги Європи-2013/14 "Вікторія" Плзень – "Шахтар" (1:1)
- Ліга націй-2018 Україна – Словаччина (1:0)
- груповий етап Євро-2013 U-17 Україна – Хорватія (1:2).
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