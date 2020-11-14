Збірна України з футболу 14 листопада проведе матч Ліги націй проти Німеччини. Через кадрові втрати до поєдинку готуються 20 футболістів.

Перед грою з Німеччиною збірна України втратила чотирьох лідерів через COVID-19 (Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Віктор Коваленко, Сергій Сидорчук). Про це повідомляє 24 канал. До речі Чи зможе Україна вперше перемогти Німеччину: анонс важливого матчу Ліги націй Склад збірної України Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Євген Чеберко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко Півзахисники: Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Марлос, Ігор Харатін, Олександр Зінченко, Євген Макаренко, Олександр Зубков Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес До уваги. З тих футболістів, які були готові зіграти проти Німеччини, до заявки на матч не потрапив воротар Дмитро Різник. Чи відбудеться матч з Німеччиною Зранку 14-го листопада збірна України повинна пройти повторне тестування на коронавірус. За результатами тестування влада міста Лейпциг прийматиме рішення, чи відбудеться матч Німеччина – Україна. Поєдинок має розпочатися о 21:45.