Хто зможе зіграти проти Німеччини: склад збірної України
Збірна України з футболу 14 листопада проведе матч Ліги націй проти Німеччини. Через кадрові втрати до поєдинку готуються 20 футболістів.
Перед грою з Німеччиною збірна України втратила чотирьох лідерів через COVID-19 (Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Віктор Коваленко, Сергій Сидорчук). Про це повідомляє 24 канал.
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Склад збірної України
Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін
Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Євген Чеберко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко
Півзахисники: Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Марлос, Ігор Харатін, Олександр Зінченко, Євген Макаренко, Олександр Зубков
Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес
Чи відбудеться матч з Німеччиною
Зранку 14-го листопада збірна України повинна пройти повторне тестування на коронавірус.
За результатами тестування влада міста Лейпциг прийматиме рішення, чи відбудеться матч Німеччина – Україна.
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