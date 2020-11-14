В УЕФА официально назначили бригаду арбитров на матч заключительного тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины. Игра состоится во вторник, 17 ноября.

На поединке Швейцария – Украина будет работать судейская бригада из Греции. Об этом сообщает УАФ.

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Главным арбитром выступит 41-летний Тасос Сидиропулос.

На линиях ему будут помогать Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый арбитр – Василис Фотиас.

Важно. Матч Швейцария – Украина состоится 17 ноября в Люцерне. Начало игры в 21:45.

Сидиропулос и украинские команды

Тасос Сидиропулос обслуживал семь матчей с участием украинских команд:

Групповой этап Лиги Европы-2013/14 "Динамо" – "Генк" (0:1)

групповой этап Лиги чемпионов-2017/18 "Шахтер" – "Фейеноорд" (3:1)

групповой этап Лиги чемпионов-2015/16 "Мальме" – "Шахтер" (1:0)

групповой этап Лиги чемпионов-2014/15 "Атлетик" Бильбао – "Шахтер" 2014 (0:0)

1/16 финала Лиги Европы-2013/14 "Виктория" Пльзень – "Шахтер" (1:1)

Лига наций-2018 Украина – Словакия (1:0)

групповой этап Евро-2013 U-17 Украина – Хорватия (1:2).