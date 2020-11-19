Похоже, что на решение судьбы результата отмененного матча 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной долго ждать не придется.

Союз европейских футбольных ассоциаций уже вскоре объявит решение касаемо отмененного матча между Швейцарией и Украиной, сообщает Футбол NEWS.

Все тесты сборной на COVID-19 по прибытии в Украину оказались негативными, – УАФ

Футбольный мир может услышать окончательное решение уже завтра, 18 ноября.

Напомним, что поединок запретилам проводить власть кантона Люцерн из-за вспышки COVID-19 в лагере сборной Украины. Вместе с тем, предусмотренные регламентом 13 здоровых игроков в распоряжении Шевченко были, а УЕФА сначала согласился на проведение матча. Впоследствии сам УЕФА и отменил матч.

Отметим, что повторного тестирования швейцарская сторона не проводила, а по прибытии в Украину сертифицирована УЕФА лаборатория не обнаружила COVID-19 ни у кого в украинской делегации. Негативными оказались и тесты Мораеса и Кривцова, чьи результаты в Швейцарии были положительными.