Украинская ассоциация футбола надеется на пересмотр технического поражения в матче 6-го тура Лиги наций.

УАФ направила официальное заявление в Спортивный суд Лозанны относительно технического поражения сборной Украины в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии, сообщает официальная страница ведомства.

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"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа – мы будем оспаривать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что всем нашим аргументам не было предоставлено надлежащей оценки при рассмотрении дела", – сказал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Отметим, что украинская сторона привлекла лучших специалистов в области спортивного права из Испании и Швейцарии, а также привлекла в помощь Ассоциации юристов Украины.

После ознакомления с заявлением УАФ CAS должен назначить дату рассмотрения дела. Напомним, что из-за технического поражения Украина понизилась в Лиге наций в дивизион В.