Голкіпер національної збірної України Юрій Паньків переконаний, що доля матчу 6-го туру Ліги націй має вирішитися на футбольному полі.

Збірна України в Швейцарії дотримувалася медичного протоколу та готова була провести поєдинок навіть попри кадрові втрати. Про це Юрій Паньків розповів у коментарі порталу Meta Ratings.

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"Завжди і всюди визначальним повинен бути спортивний принцип. Згоден, були форс-мажорні обставини, але зацікавленим організаціям необхідно пам'ятати про відповідальність за прийняті рішення.

Збірна України в чесній боротьбі завоювала право виступати в топ-дивізіоні Ліги націй, в суперництві з грандами змусила з собою рахуватися.

Ми були готові, незважаючи на відчутні кадрові втрати, зіграти зі Швейцарією, доклали максимум зусиль для дотримання приписів медичного протоколу. Тому дуже сподіваємося, що дисциплінарний комітет УЄФА прийме рішення про те, що матч Швейцарія – Україна має бути зіграний. Найсильнішого потрібно визначати на футбольному полі", – сказав Паньків.

Рішення УЄФА очікується вже найближчим часом.