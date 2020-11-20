Голкипер сборной Украины Юрий Панькив убежден, что судьба матча 6-го тура Лиги наций должна решиться на футбольном поле.

Сборная Украины в Швейцарии придерживалась медицинского протокола и готова была провести поединок даже несмотря на кадровые потери. Об этом Юрий Панькив рассказал в комментарии порталу Meta Ratings.

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"Всегда и везде определяющим должен быть спортивный принцип. Согласен, имелись форс-мажорные обстоятельства, но заинтересованным организациям необходимо помнить об ответственности за принимаемые решения.

Сборная Украины в честной борьбе завоевала право выступать в топ-дивизионе Лиги наций, в соперничестве с грандами заставила с собой считаться.

Мы были готовы, несмотря на ощутимые кадровые потери, сыграть со Швейцарией, приложили максимум усилий для соблюдения предписаний медицинского протокола. Поэтому очень надеемся, что дисциплинарный комитет УЕФА примет решение о том, что матч Швейцария – Украина должен быть сыгран. Сильнейшего нужно определять на футбольном поле", – сказал Панькив.

Решение УЕФА ожидается в ближайшее время.