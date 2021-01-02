Футбольний експерт та колишній хавбек збірної України Євген Левченко поділився очікуваннями на результат апеляції УАФ в Спортивному арбітражному суді.

На думку Євгена Левченка, CAS має прийняти рішення на користь спортивного принципу. Про це він розповів порталу Команда1.

До теми Левченко назвав найкращого гравця збірної в 2020 році

"Це настільки складна тема. Але я буду вражений, якщо суд ухвалить рішення не на нашу користь, точніше, не на користь спортивного принципу.

Можливо, я не бачу повної картини, але я перелопатив інтернет, і, виходячи з тієї інформації, яка є там, правильним було б зіграти цей поєдинок", – сказав Левченко.

Нагадаємо, лікар кантону Люцерн заборонив проводити матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна, а УЄФА зарахував "жовто-синім" технічну поразку, через що Україна у Лізі націй понижується в дивізіон В. УАФ не погодилася з цим рішенням звернулася в Спортивний арбітражний суд.