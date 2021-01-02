Футбольный эксперт и бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями на результат апелляции УАФ в Спортивном арбитражном суде.

По мнению Евгения Левченко, CAS должен принять решение в пользу спортивного принципа. Об этом он рассказал порталу Команда1.

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"Это настолько сложная тема. Но я буду поражен, если суд примет решение не в нашу пользу, точнее, не в пользу спортивного принципа.

Возможно, я не вижу полной картины, но я перелопатил интернет, и, исходя из той информации, которая там, правильным было бы сыграть этот поединок", – сказал Левченко.

Напомним, врач кантона Люцерн запретил проводить матч 6-го тура Лиги наций Швейцария –Украина, а УЕФА засчитал "желто-синим" техническое поражение, из-за чего Украина в Лиге наций снижается в дивизион В. УАФ не согласилась с этим решением обратилась в Спортивный арбитражный суд.