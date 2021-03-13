Спортивний арбітражний суд в Лозанні продовжує розгляд справи матчу Ліги націй між Швейцарією та Україною.

CAS продовжує розгляд апеляції УАФ щодо матчу 6 туру Ліги націй проти Швейцарії. Суд ще не прийняв рішення.

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Повідомляється, що свій вердикт Спортивний арбітражний суд у Лозанні має оголосити вже наступного тижня.

Нагадаємо, 17 листопада через низку позитивних тестів на COVID-19 серед українських гравців швейцарська сторона заборонила проведення вирішальної гри Ліги націй, а в підсумку УЄФА зарахував "синьо-жовтим" технічну поразку. Цей результат вибив команду Шевченка з елітного дивізіону Ліги націй.